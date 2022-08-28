Погода на 28 августа 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 31 градуса

Черное море у берегов Алушты прогрелось до +27°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

28 августа на Крымском полуострове действует уже порядком надоевшее штормовое предупреждение. В Севастополе и в южных районах Крыма актуальна назойливая чрезвычайная пожарная опасность.

- Будет жарко и без осадков, лишь в восточных районах Крыма вероятны кратковременные дожди и грозы, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 29...31°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Днем тепло до 31°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +24…+30°, юго-западный ветер 2-9 м/с. Ясно.

В Евпатории +24…29°, юго-западный ветер 5-7 м/с. Ясно.

В Керчи +25 …+28 °, южный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Феодосии +23 …+29°, западный ветер 2-6 м/с. Ясно.

В Черноморском +24…+28°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Джанкое +21…+31°, скорость северо-западного ветра 2-4 м/с. Ясно.

В Армянске +23 …+29°, скорость восточного ветра 6-13 м/с. Ясно.

Вода в Черном море прогрелась до +24 …+27°.

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