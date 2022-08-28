В Севастополе парень украл из бара блендер и кофемолку стоимостью 50 тысяч рублей

Фото: скриншот из видео

В Севастополе ранее судимый местный житель обворовал местное кафе на 50 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УМВД по городу Севастополю.

19-летний парень, имея за плечами судимость за кражу, видимо решил добавить очередной эпизод в свою криминальную биографию. Ночью тайком забрался в кафе через открытое окно.

- Посетителей не было, охраны тоже, поэтому он внимательно осмотрелся и сразу определил цели своего визита - блендер и кофемолку стоимостью 50 тысяч рублей. Похищенную технику сбыл первому встречному, а деньги потратил, - говорится в сообщении.

Поскольку ночные похождения жулика попали на видео, установить его личность и задержать для оперативников не составило большого труда. Возбуждено уголовное дело, задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.

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