В Крыму 28 августа выявили 458 случаев новой коронавирусной инфекции

В Крыму реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувшие сутки на территории Республики Крым выявили 458 случаев новой коронавирусной инфекции, 193 250 - с начала пандемии. Такие данные приводит Минздрав РК.

- За истекшие сутки госпитализировано 55 пациентов за все время на стационарном лечении находились 60 494 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 320 человек, выздоровевших за весь период – 183 786, - говорится в сообщении.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За минувшие сутки в городе выявили 266 новых случаев заболевания COVID-19, 89 172 человека - с начала пандемии. Такие данные приведены на официальном сайте городского правительства.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 7 человек. Выписаны 18 пациентов. На данный момент в больницах находятся 145 пациентов, из них 129 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Кроме того, за последние 24 часа в городе от коронавируса умер один человек в возрасте 88 лет.

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