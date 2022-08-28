Новые микрорайоны Симферополя ввели в схему теплоснабжения города

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе актуализировали схему теплоснабжения города, сообщили в пресс-службе местной администрации.

- Администрацией города в рамках муниципального контракта выполнены работы по актуализации схемы теплоснабжения всего городского округа Симферополь, которая была разработана в 2017 году, - отметил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.

Теперь в схеме учтены новые жилые районы города: микрорайоны «Крымская роза», «Город Мира», Пневматика (Жилой комплекс «Бавария»), ГРЭС, новый Аэропорт, многоквартирный дом по улице Толстого (район Гагаринского парка), микрорайон в районе улицы Луговая и многоквартирный домна улице Ковыльная.

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