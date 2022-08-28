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Происшествия28 августа 2022 16:33

Развожаев: в Севастополе отработала система ПВО 28 августа

По предварительным данным, сбили БПЛА над морем в районе Мыса Херсонес
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Фото: Михаил Развожаев/Telegram

Фото: Михаил Развожаев/Telegram

В Севастополе снова отработала система противовоздушной обороны, сообщи губернатор города Михаил Развожаев.

- По предварительным данным, сбили БПЛА над морем в районе Мыса Херсонес. Ситуация полностью под контролем, - написал губернатор в своем telegram-канале.

Напомним, бесполетная зона над Крымом сохранится до 4 сентября. Росавиация вновь продлила запрет на полеты в целях безопасности.

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