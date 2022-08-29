Погода на 29 августа 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 32 градусов

В Севастополе малооблачно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

29 августа на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение. В Севастополе и в южных районах Крыма в силе чрезвычайная пожарная опасность.

- Полуостров находится во власти тропической воздушной массы. Будет жарко и без осадков, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 30...32°.

В Севастополе малооблачно. Ветер днем западный 5-10 м/с., тепло до 30…32°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +24…+29°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Евпатории +23…29°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Керчи +25 …+28 °, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Феодосии +23 …+30°, южный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Черноморском +24…+28°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Джанкое +21…+31°, скорость северо-восточного ветра 2-4 м/с. Ясно.

В Армянске +23 …+29°, скорость юго-западного ветра 2-5 м/с. Ясно.

Вода в Черном море прогрелась до +25 …+27°.

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