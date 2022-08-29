В Севастополе в районе СНТ «Муссон» горела заброшка 28 августа

Спасатели получили информацию об инциденте в 19.12 от очевидцев
Фото: Иван МАКЕЕВ
Вечером 28 августа горело заброшенное строение в Севастополе в районе СНТ «Муссон», сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу-герою.
Спасатели получили информацию об инциденте в 19.12 от очевидцев.
- По прибытии информация о возгорании подтвердилась. По предварительной информации, площадь пожара составляет 150 квадратных метров. Погибших, пострадавших нет, - говорится в сообщении.
Пожар был локализован в 21.21. Также были проведены специальные работы по проливке и разбору конструкций с целью выявления скрытых очагов пожара.
Напомним, в Крыму на горе Кошка в районе Симеиза загорелась лесная подстилка 28 августа. В течение получаса пожар локализовали.
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