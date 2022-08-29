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Происшествия29 августа 2022 7:53

С мыса Меганом эвакуировали мужчину с травмой ноги - МЧС

Пострадавшего обнаружили на участке с сыпучим грунтом
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Фото: пресс-служба МЧС по Республике Крым

Фото: пресс-служба МЧС по Республике Крым

27 августа с мыса Меганом эвакуировали мужчину с травмой ноги, сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

В районе Маяка, что в самой южной части мыса, мужчина, спускаясь с горного массива повредил ногу. Требовалась эвакуация. - Спасатели прибыли к предполагаемому месту и приступили к поисковым работам. В результате, пострадавший был обнаружен на участке с сыпучим грунтом, на юго-восточном склоне горного массива Меганом, - говорится в сообщении.

Спасатели наложили пострадавшему шину и на носилках доставили к автомобилю «скорой». Мужчина был госпитализирован в Судакскую городскую больницу.

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