Суд в Крыму приговорил петербуржца к пяти годам колонии за покушения на сбыт «запрещенки»

Суд в Крыму вынес приговор жителю материка за покушение на сбыт запрещенных веществ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд в Крыму приговорил 22-летнего жителя Санкт-Петербурга к пяти годам колонии за покушение на сбыт 100 граммов наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

- Молодой человек с использованием специального приложения на мобильном телефоне, позволяющему оставаться анонимным при сетевом соединении, получил от неустановленного в ходе следствия лица информацию о местоположении наркотических средств. Прибыв к малолюдному месту на территории Симферопольского лесничества извлек из тайника партию с производным N-метилэфедроном массой более 100 граммов, - говорится в сообщении.

Продать «запрещенку» он не успел - оперативно сработала ФСБ. Суд приговорил парня к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Керчи сотрудники ГИБДД нашли наркотики в машине у жителя Краснодарского края. Мужчине грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.

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