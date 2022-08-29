Часть Симферополя осталась без воды 29 августа

Воды по указанным адресам не будет до вечера Фото: Алексей БУЛАТОВ

Часть Симферополя и района 29 августа осталась без воды, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Так, до 17.00 в связи с работами на сетях холодного водоснабжения по адресу пгт. Молодежное в районе ул. Крымской весны будет ограничено водоснабжения пгт. Молодежное (село Давыдовка).

До 18.00 в связи с аварией на сетях холодного водоснабжения будет ограничено водоснабжение в селе Белоглинка на улицах Салгирная, Сквозная а также на прилегающих улицах и переулках.

До 19.00 в связи с ремонтными работами на сетях холодного водоснабжения будет ограничено водоснабжение на улице Киевской (частично район Москольца), а также на прилегающих улицах и переулках.

До 16.00 в связи с переустройством сетей холодного водоснабжения будет ограничено водоснабжение на улице Чехова (частично), улице Караимская, улице Сергеева-Ценского, а также на прилегающих улицах и переулках.

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