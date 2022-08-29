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Общество29 августа 2022 9:00

Часть Симферополя осталась без воды 29 августа

Проводятся технические работы
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Воды по указанным адресам не будет до вечера

Воды по указанным адресам не будет до вечера

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Часть Симферополя и района 29 августа осталась без воды, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Так, до 17.00 в связи с работами на сетях холодного водоснабжения по адресу пгт. Молодежное в районе ул. Крымской весны будет ограничено водоснабжения пгт. Молодежное (село Давыдовка).

До 18.00 в связи с аварией на сетях холодного водоснабжения будет ограничено водоснабжение в селе Белоглинка на улицах Салгирная, Сквозная а также на прилегающих улицах и переулках.

До 19.00 в связи с ремонтными работами на сетях холодного водоснабжения будет ограничено водоснабжение на улице Киевской (частично район Москольца), а также на прилегающих улицах и переулках.

До 16.00 в связи с переустройством сетей холодного водоснабжения будет ограничено водоснабжение на улице Чехова (частично), улице Караимская, улице Сергеева-Ценского, а также на прилегающих улицах и переулках.

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