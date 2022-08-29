В Крыму жениться чаще всего решают люди в возрасте 30-35 лет

В Крыму женятся преимущественно зрелые пары Фото: Михаил ФРОЛОВ

Статистика показывает, что в Крым узами брака предпочитают чаще связывать себя зрелые пары. Об этом сообщили в ЗАГС Крыма.

Так, решение зарегистрировать отношения чаще принимают женихи и невесты в возрасте 30-36 лет. Также уточняется, что во второй декаде августа количество браков составило 382.

- Наибольшее число бракосочетаний состоялось в Симферопольском районном отделе ЗАГС - 49, в отделе ЗАГС города Симферополя - 41, в Керченском городском отделе ЗАГС - 33, в Евпаторийском и Ялтинском городских отделах ЗАГС - по 31, - говорится в сообщении.

В начала июля КП-Крым писала, что за последние полгода узами брака себя связали 4 418 крымчан. За этот же период родителям новорожденных вручили 7 970 свидетельств.

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