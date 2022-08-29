2022 год стал для Крыма годом самостоятельного туризма Фото: Александра Тимощенко

В 2022 году туроператоры зафиксировали значительный спад бронирований в Крыму. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Особенно сильно продажи просели в мае и июне. Однако, по мнению специалистов, общая картина организованного туризма этим летом не является показательной. Часть отдыхающих решила отправиться на полуостров самостоятельно, и уже в августе загруженность средств размещения практически достигла уровня 2021 года. Спад продаж туров был неравномерным и у разных туроператоров достигал от 30% до 70%.

- Подчеркну: делать оценку общего состояния туристического рынка Крыма только по данным туроператоров в этом году некорректно. Продажи туроператоров отражают лишь малую часть всей картины, так как этот год был для Крыма годом самостоятельного туризма, - прокомментировал ситуацию вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

По словам министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко, спрос на регион был стабильно высокий, несмотря на снижение турпотока, связанное с объективными причинами. Окончательные итоги будут подведены в сентябре-октябре.

- В июне-июле оно составило 30% по отношению к 2021 - рекордному за весь постсоветский период году, в августе ситуация в значительной степени выправилась, - говорит министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

Главная причина спада продаж - отсутствие авиасообщения с Крымом. Напомним, аэропорт крымской столицы временно приостановил работу 24 февраля 2022 года в связи с началом спецоперации. С тех пор ограничения на полеты неоднократно продлевали - в последний раз до 4 сентября.

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