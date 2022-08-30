Погода на 30 августа 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 32 градусов

В Севастополе малооблачно.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
30 августа на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение. В Севастополе и в южных районах Крыма в силе чрезвычайная пожарная опасность.
- Сохранится жаркая и сухая погода, - уверенно заявляют синоптики Крымского гидрометеоцентра.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 30...32°.
В Севастополе малооблачно. Днем западный ветер 5-10 м/с., тепло 30…32°.
В Ялте, как сообщает gismeteo, +25…+30°, северо-восточный ветер 2-7 м/с. Ясно.
В Евпатории +23…32°, юго-западный ветер 4-8 м/с. Ясно.
В Керчи +25 …+29 °, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Ясно.
В Феодосии +24 …+30°, юго-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Черноморском +25…+28°, северо-западный ветер 2-7 м/с. Ясно.
В Джанкое +22…+32°, скорость северо-восточного ветра 2-5 м/с. Ясно.
В Армянске +23 …+31°, скорость юго-восточного ветра 1-5 м/с. Ясно.
Вода в Черном море прогрелась до +25 …+27°.
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