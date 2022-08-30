Как выглядит Севастополь в конце лета: 8 типичных фото города-героя в августе 2022

В Севастополе прекрасная летняя погода. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Севастополь - это один из самых крупных и замечательных городов Крымского полуострова, который всегда в центре внимания.

Севастополь привлекает к себе туристов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Много свежего, пропитанного йодом воздуха, много яркого неба и великолепного солнца! Многочисленные бухты придают Севастополю особое очарование и прелесть.

Памятник затопленным кораблям. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Знаковое место, где каждый турист считает своим долгом побывать - памятник затонувшим кораблям.

Графская пристань. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Обязательно нужно пройтись и под слегка играющему под ногами настилу Графской пристани, где рыбаки ловят морскую рыбеху на радость окрестным котам-попрошайкам, которые спокойно ждут своей доли от рыбацкой удачи.

Пляж на мысе Хрустальный. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Под занавес августа Черное море у берегов Севастополя прогрелось до температуры парного молока, целых плюс 27 градусов.

Море очень теплое и ласковое. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Пляж мыса Хрустальный в последние дни уходящего лета гостеприимно встречает любителей бронзового загара и водных процедур горячим цементно-плиточным пляжем и чистейшей водной стихией.

Город очень украшают клумбы с цветами. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Приятно и просто неспешно пройтись по Приморскому бульвару, где есть и ухоженные цветники, и говорливый фонтан.

Фонтан дарит свежесть в знойный день. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

- В последние дни уходящего лета в Крыму сохранится жаркая и сухая погода, лишь 31 августа в дневное время в отдельных районах вероятны кратковременные грозовые дожди, - обещают синоптики Крымского гидрометеоцентра.