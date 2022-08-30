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Экономика30 августа 2022 5:28

Ялтинский международный экономический форум перенесли на 2023 год

Ранее его перенесли на конец текущего года в связи с нестабильной международной ситуацией
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Фото: Сергей Аксенов/Telegram

Фото: Сергей Аксенов/Telegram

Ялтинский международный экономический форум вновь перенесли. Теперь его решено провести в 2023 году.

- Он переносится, пока на следующий год, - сообщил ТАСС постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

Данный форум проходит в Крыму с 2015 года. В 2019 году в нем приняли участие более 4,5 тысячи человек, включая 807 иностранных делегатов, было подписано 102 соглашения на общую сумму 215 миллиардов рублей. В 2020 и 2021 годах мероприятие не состоялось из-за пандемии COVID-19. В текущем году проведение форума изначально было перенесено на конец года в связи с нестабильной международной ситуацией.

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