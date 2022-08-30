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Экономика30 августа 2022 6:02

Глава администрации Симферополя анонсировал снос всех самостроев в городе

Он отметил, что решения о сносе будут добиваться в том числе через суд
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Мэр Симферополя анонсировал снос всех незаконных строений в городе

Мэр Симферополя анонсировал снос всех незаконных строений в городе

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Симферополе намерены снести незаконно возведенные строения.

- Все должны понимать, что осуществлять строительство на территории города необходимо исключительно в строгом соответствии с действующим законодательством - путем получения всех разрешительных документов и согласований, - сообщил глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев в эфире телеканала «Миллет».

Они отметил, что порой сноса нелегальный построек приходится добиваться через суд.

Напомним, ранее в крымской столице приступили к сносу самого большого самостроя - пятиэтажного дома на улице Желябова. Полностью снести здание планируется в течение 90 дней. Изначально снести объект должен был собственник дома, однако даже после решения суда так и не приступил к демонтажу.

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