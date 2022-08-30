Глава администрации Симферополя анонсировал снос всех самостроев в городе

Мэр Симферополя анонсировал снос всех незаконных строений в городе
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Симферополе намерены снести незаконно возведенные строения.
- Все должны понимать, что осуществлять строительство на территории города необходимо исключительно в строгом соответствии с действующим законодательством - путем получения всех разрешительных документов и согласований, - сообщил глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев в эфире телеканала «Миллет».
Они отметил, что порой сноса нелегальный построек приходится добиваться через суд.
Напомним, ранее в крымской столице приступили к сносу самого большого самостроя - пятиэтажного дома на улице Желябова. Полностью снести здание планируется в течение 90 дней. Изначально снести объект должен был собственник дома, однако даже после решения суда так и не приступил к демонтажу.
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