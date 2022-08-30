Глава Крыма перенес рабочее совещание из Белогорского района в Раздольненский

Сергей Аксенов/vk

Глава Республики Крым перенес рабочее совещание из Белогорского района в Раздольненский. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

- Принято решение о переносе следующего рабочего совещания о проблемных вопросах в другое муниципальное образование. Совещание состоится в Раздольненском районе, - написал Аксенов.

Напомним, последнее совещание касалось проблемных вопросов Бахчисарайского района. Большая часть обращения местных жителей касалась вопросов здравоохранения, благоустройства, дорожного ремонта и устранения последствий летних потопов.

Ранее сообщалось, что Ялтинский международный экономический форум перенесли на 2023 год. До этого его перенесли на конец текущего года в связи с нестабильной международной ситуацией.

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