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Здоровье30 августа 2022 8:15

В Крыму и Севастополе 30 августа выявили 588 новых случаев COVID-19

На территории Республики Крым зафиксировали 376 новых инфицированных
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса

Фото: Олег ЗОЛОТО

На территории Республики Крым за минувшие сутки выявили 376 новых случаев заболевания COVID-19, 194 094 - с начала пандемии. Такие данные приводит Минздрав РК.

- За истекшие сутки госпитализировано 50 пациентов за все время на стационарном лечении находились 60 593 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 327 человек, выздоровевших за весь период - 184 477, - говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки от ковида в республике умер один человек.

Данные Минздрава РК

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За минувшие сутки в городе-герое выявили 212 новых случаев заболевания коронавирусом, 89 691 - с начала пандемии. Такие данные приведены на официальном сайте городского правительства.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 14 человек. Выписаны 26 пациентов. На данный момент в больницах находится 147 пациентов, из них 124 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Кроме того, за последние 24 часа в городе умер от коронавируса один человек в возрасте 79 лет.

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