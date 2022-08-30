В Крыму и Севастополе 30 августа выявили 588 новых случаев COVID-19

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Олег ЗОЛОТО

На территории Республики Крым за минувшие сутки выявили 376 новых случаев заболевания COVID-19, 194 094 - с начала пандемии. Такие данные приводит Минздрав РК.

- За истекшие сутки госпитализировано 50 пациентов за все время на стационарном лечении находились 60 593 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 327 человек, выздоровевших за весь период - 184 477, - говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки от ковида в республике умер один человек.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За минувшие сутки в городе-герое выявили 212 новых случаев заболевания коронавирусом, 89 691 - с начала пандемии. Такие данные приведены на официальном сайте городского правительства.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 14 человек. Выписаны 26 пациентов. На данный момент в больницах находится 147 пациентов, из них 124 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Кроме того, за последние 24 часа в городе умер от коронавируса один человек в возрасте 79 лет.

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