В Крыму за 4 года нашли 352 пропавших ребенка

Поиски идут и днем, и ночью. Фото: Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

В конце августа поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым отмечает свое 4-летие. Отсчет истории крымского подразделения отряда начат с первого активного поиска, который волонтеры провели на полуострове.

Отряд уже 4 года ищет пропавших на Крымском полуострове. Фото: Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

- За 4 года нами было принято более 1800 заявок. В результате поисков, в которых мы приняли участие более 1300 человек были найдены живыми, из них 352 ребенка. Всего за это время мы осуществили 139 активных поиска, 202 раза выполняли автономные задачи, провели 504 информационных поиска, - сообщили в поисково-спасательном отряд «ЛизаАлерт» Крым.

Волонтеры благодарят и людей, и компании, которые участвует в жизни отряда и помогают искать пропавших взрослых и детей.

Напоминаем, что в настоящее время на полуострове разыскивают 32-летнего Сергея Уточкина, 15-летнюю Елизавету Полиянскую и 62-летнюю Валентину Язынину.

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