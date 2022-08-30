В Симферополе ревнивцу грозит 10 лет колонии за нападение с ножом на соперника

Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым

В Симферополе задержали 39-летнего местного жителя, который из ревности ударил ножом своего соперника. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Ранее неоднократно судимый крымчанин хорошо провел время в компании знакомых, а когда вернулся домой, то застал свою подругу вместе с другим мужчиной. Разгоряченный спиртными напитками, ревнивец схватился за нож и ударил соперника в грудь. Пострадавший попал в больницу, откуда уже о случившимся в полицию сообщили медики. На агрессора завели новое уголовное дело.

- Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет, - говорится в сообщении.

Ревность до добра не доводит. Так, силовики недавно направили в суд дело против крымчанина, который так же не совладал с эмоциями и зарезал сожительницу. После этого мужчина лег спать, и только утром понял, что убил женщину.

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