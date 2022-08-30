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Общество30 августа 2022 11:18

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев: в городе работает ПВО 30 августа

В небе над Севастополем 30 августа работает ПВО
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
В городе работает ПВО 30 августа

В городе работает ПВО 30 августа

Фото: Елена ЛЕЛЮК

30 августа в небе над Севастополем работала система противовоздушной обороны, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

- Сегодня днем в Севастополе снова отработала система ПВО. По предварительным данным, сбили БПЛА в районе Верхнесадового. Сейчас горизонт чист. Ситуация полностью под контролем, - написал Развожаев в своем telegram-канале.

Напомним, накануне в Севастополе еще на 15 суток продлили «желтый» уровень террористической опасности. Впервые он был введен на территории города 31 июля после атаки беспилотника на штаб ЧФ. На территории Республики Крым он действует с апреля текущего года.

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