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Общество30 августа 2022 22:35

Погода на 31 августа 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 33 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 31 августа 2022 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Черное море прогрелось до плюс 27 градусов.

Черное море прогрелось до плюс 27 градусов.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

31 августа на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение. В Севастополе и в южных районах Крыма действует чрезвычайная пожарная опасность.

- Последний день уходящего лета в Крыму будет сухим и жарким, - сообщили синоптики Крымского гидрометеоцентра.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 31...33°.

В Севастополе малооблачно. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. , днем тепло до 31…33°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +25…+31°, юго-восточный ветер 2-6 м/с. Переменная облачность.

В Евпатории +23…31°, юго-западный ветер 2-6 м/с. Переменная облачность.

В Керчи +26 …+29 °, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Феодосии +24 …+31°, юго-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Черноморском +25…+28°, северо-западный ветер 2-7 м/с. Переменная облачность.

В Джанкое +22…+32°, скорость северо-восточного ветра 2-5 м/с. Переменная облачность.

В Армянске +24 …+31°, скорость юго-западного ветра 1-7 м/с. Переменная облачность.

Вода в Черном море прогрелась до +25 …+27°.

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