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Экономика30 августа 2022 13:31

Ялту посетил один миллион туристов с начала 2022 года

В сравнении с прошлым годом число отдыхающих снизилось на 26%
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Фото: Янина Павленко/Telegram

Фото: Янина Павленко/Telegram

Ялту с начала текущего года посетили около одного миллиона туристов.

- И это не предел. Впереди самое уютное, ласковое и комфортное время года - бархатный сезон. Так что итоги подводить очень рано, продолжаем принимать гостей, - цитирует Крымская газета главу администрации города Янину Павленко.

По ее словам, в сравнении с прошлым годом число туристов снизилось на 26%. В настоящее время средняя заполняемость отелей в городе достигает 70%.

Напомним, в 2022 году туроператоры зафиксировали значительный спад бронирований в Крыму. Особенно сильно продажи просели в мае и июне.

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