На одном из пляжей Балаклавы спасли отдыхающего с травмой головы 30 августа

Фото: ГКУ Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя

В ночь на 30 августа в Севастополе спасли отдыхающего на одном из пляжей Балаклавы. Об этом сообщили в ГКУ Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты города.

- Мужчина, получивший травму головы, не мог самостоятельно выбраться из труднодоступного места пляжа Кабельный в районе Инжира. Спасатели нашли пострадавшего, на катере эвакуировали его из труднодоступного места и передали бригаде скорой помощи, - говорится в сообщении.

Сообщение об инциденте поступило спасателям в 00.14 ночи, уже к 01.08 работы были завершены.

Ранее заблудившегося туриста из Евпатории сняли с крутого склона возле водопада Джур-Джур. Мужчина сбился с тропы и не смог спуститься самостоятельно.

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