В Крыму изменится график движения пригородных электричек на 5 и 6 сентября

Пригородные электрички - популярный общественный транспорт на Крымском полуострове. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крымские железнодорожник предупредили о временном расписании для отдельных электричек в самом начале сентября.

- В сутки 5 и 6 сентября 2022 года, в связи с производством ремонтно-путевых работ на станции Остряково, изменяется график движения нескольких пригородных поездов, - сообщили в пресс-службе ЮППК (Южная пригородная пассажирская компания).

Судя по предоставленной информации временные правки внесены в расписание для электричек в направлении Джанкоя и Феодосии.

Информация от ЮППК.

Крымские железнодорожники просят, если возникнут вопросы, обращаться на горячую линию компании: 8 (800) 506-00-20 или 8 (978) 978-39-39.