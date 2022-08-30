В Саках грабитель вынес из дома холодильник, стиральную машину и электроплитку

Полицейские быстро вычислили "домушника". Архивное фото

В Саках полиция задержала 37-летнего мужчину, который вынес из частного дома холодильник, стиральную машину и электроплитку. По информации пресс-службы МВД по РК, с заявлением о краже хозяин дома обратился в полицию еще мае. Под подозрение оперативников попал ранее судимый местный житель. Сейчас он проходит подследственным по уголовным делам, возбужденным по факту сразу трех краж в Саках.

- Благодаря профессиональной работе оперативников, под тяжестью собранных улик рецидивист признался, что кражу бытовой техники из частного домовладения совершил также он. Мужчина рассказал, что похищенные холодильник, стиральную машину и электроплиту продал, а деньги потратил,- сообщили в МВД.

За серию краж, в том числе с незаконным проникновением в жилище, мужчине может грозить до шести лет тюрьмы. Сейчас он под арестом.

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