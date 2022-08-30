В Крыму ищут возможность для компенсаций собственникам нежилых помещений, пострадавших от взрывов в Новофедоровке

В результате детонации боеприпасов в Новофедоровке пострадали жилые дома и коммерченская недвижимость Фото: Александра Тимощенко

Власти в Крыму ищут способ компенсировать убытки собственникам нежилых помещений, пострадавших в результате взрывов в Новофедоровке. Об этом у себя в telegram сообщил глава администрации Сакского района Владимир Сабивчак. Ранее владельцы пострадавшей недвижимости записали видеообращение к руководству региона.

- Еще на прошлой неделе силами депутатского корпуса, сотрудников администрации зафиксированы все повреждения в результате ЧС нежилых помещений пгт. Новофёдоровка. Запланировали в ближайшее время проведение комиссионной дефектовки всех нежилых помещений. Вместе с руководством Республики Крым ищем способы выплаты компенсации, - написал Сабивчак.

Всего, по информации главы администрации Сакского района, в результате ЧС пострадало 273 нежилых здания, 49 нежилых помещений в здании по ул. Марченко, д. 2А и 38 зданий и помещений, в которых занимаются предпринимательской деятельностью.

Напомним, утром 9 августа на военном аэродроме, расположенном в непосредственной близости от пляжа и жилых домов, прогремела серия взрывов, в результате которых пострадали 14 человек, еще один погиб. По данным Минобороны, на военном объекте произошла непроизвольная детонация авиаснарядов.

В результате ЧС были повреждены жилые дома и коммерческие объекты. Однако на материальную помощь могут рассчитывать только собственники жилых помещений. Порядок компенсаций для нежилых объектов, как отметил Владимир Сабивчак, нормативными актами не определен.

Накануне собственники пострадавших нежилых строений – гаражей и садовых участков – записали видеообращение к властям с просьбой рассмотреть вопрос о компенсации.

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