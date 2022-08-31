Завтра будет осень: видео прощального летнего рассвета на Ай-Петри

Восход солнца 31 августа 2022. Фото: Андрей Бачурин/VK

Последний день уходящего лета – так с легкой нотки печали и ностальгии принято встречать 31 августа.

Южный берег Крыма встречает новый день. Фото: Андрей Бачурин/VK

Крымский полуостров, как правило, не вписывается в календарные рамки смены сезонов года - впереди еще немало солнечных и погожих деньков. Вот и Черное море еще радует водой, прогретой до 27 градусов, но все же осенняя хандра дает о себя знать меланхолическим настроем.

- 31 августа. Последний летний рассвет на плато Ай-Петри, - так автор назвал видео, которое разместил в соцсети.

Хотя для грусти есть основания - первый день осени принесет на полуостров прохладу.

- Последний день уходящего лета будет сухим и жарким. В начале осени характер погоды изменится. Тропическая воздушная масса постепенно уступит место полярной. 1 сентября холодный атмосферный фронт вызовет местами кратковременные дожди с грозами. Дневная температура воздуха понизится на 3-4 градуса, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

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