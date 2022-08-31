Основная цель мероприятий - повышение качества услуг по перевозке пассажиров Фото: Иван МАКЕЕВ

В Симферополе намерены выделить полосы для общественного транспорта, сообщил в своем telegram-канале председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

- Был поднят вопрос о выделение полосы для общественного транспорта на улице Гагарина и бульвара Ленина в Симферополе. Основная цель создания выделенных полос для маршрутных транспортных средств - повышение качества услуг по перевозке пассажиров, соблюдение временных интервалов между остановками, уменьшение заторовых ситуаций, - пояснил он.

Кроме того, по его словам, в этом и следующем году в крымской столице будут приведены в должное состояние все светофоры, они начнут работать по новым стандартам, что позволит снизить количество ДТП. На эти работы в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» дополнительно выделено 98 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что строительство дороги «Симферополь-Евпатория-Мирный» завершат в 2024 году. Работы ведутся с опережением графика.

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