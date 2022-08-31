Крым занял восьмое место среди регионов РФ по темпам переселения из аварийного жилья

Крым поднялся с 82-го на восьмое место в рейтинге регионов России по показателю переселения граждан из аварийного жилья Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Крым поднялся на восьмое место в рейтинге регионов России по темпам переселения людей из аварийного жилья. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов, отметив, что в прошлом году регион занимал 82-е место в этом рейтинге.

- Республика Крым вошла в десятку лучших регионов России по программе переселения граждан из аварийного жилья в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», заняв восьмое место, - написал Аксенов в своем telegram-канале.

В рамках национального проекта в этом году в новые квартиры расселили 271 человека из 99 жилых помещений. Аксенов также отметил, что в текущем году в планах заключить 124 госконтракт на покупку квартир и выплатить возмещение за изымаемое жилье 31 семье.

Напомним, в этом году в Крыму для детей-сирот всего будет закуплено 180 квартир. Это количество на данный момент является рекордным. 90 из них уже приобретены. Второю половину намерены купить осенью.

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