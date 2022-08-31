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Здоровье31 августа 2022 7:55

В Крыму 31 августа выявили 501 случай новой коронавирусной инфекции

В Севастополе за минувшие сутки ковидом заразились 36 человек
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса

Фото: Олег ЗОЛОТО

На территории Республики Кры м за минувшие сутки зафиксировали 501 случай новой коронавирусной инфекции, 194 595 - с начала пандемии. Такие данные приводит региональный Минздрав.

- За истекшие сутки госпитализирован 61 пациент за все время на стационарном лечении находились 60 654 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 538 человек, выздоровевших за весь период – 185 015, - говорится в сообщении.

Также за минувшие 24 часа от коронавируса в республике умерли два человека.

Данные Минздрава РК

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За последние сутки в городе-герое выявили 36 новых случаев заболевания COVID-19, с начла пандемии - 89 727. Такие данные приведены на официальном портале городского правительства.

- На данный момент в больницах находится 152 пациента, из них 126 - с подтвержденным COVID-19. Всего в городской инфекционной больнице, первой, пятой и девятой горбольницах развернуты 164 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, - говорится в сообщении.

Кроме того, за минувшие сутки от коронавируса в городе умер один человек в возрасте 43 лет.

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