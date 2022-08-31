В Крыму 31 августа выявили 501 случай новой коронавирусной инфекции

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Олег ЗОЛОТО

На территории Республики Кры м за минувшие сутки зафиксировали 501 случай новой коронавирусной инфекции, 194 595 - с начала пандемии. Такие данные приводит региональный Минздрав.

- За истекшие сутки госпитализирован 61 пациент за все время на стационарном лечении находились 60 654 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 538 человек, выздоровевших за весь период – 185 015, - говорится в сообщении.

Также за минувшие 24 часа от коронавируса в республике умерли два человека.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За последние сутки в городе-герое выявили 36 новых случаев заболевания COVID-19, с начла пандемии - 89 727. Такие данные приведены на официальном портале городского правительства.

- На данный момент в больницах находится 152 пациента, из них 126 - с подтвержденным COVID-19. Всего в городской инфекционной больнице, первой, пятой и девятой горбольницах развернуты 164 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, - говорится в сообщении.

Кроме того, за минувшие сутки от коронавируса в городе умер один человек в возрасте 43 лет.

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