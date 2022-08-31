Крымские педагоги подвели итоги всероссийского фотоконкурса «Как я провел лето»

Победителями фотоконкурса «Как я провел лето» стали пять человек, четверо из них - крымчане Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Крымские учителя подвели итоги всероссийского фотоконкурса «Как я провел лето». На протяжении месяца они делились тем, как проводят отдых, выкладывая работы в соцсеть «ВКонтакте».

Инициатива пришлась по душе учителям и за границами полуострова. В конкурсе приняли участие педагоги со всей России. Некоторые не ограничивались одним постом и возвращались, чтобы рассказать в том числе о бытовых хлопотах.

- Масштаб конкурса меня очень порадовал, - признается педагог-психолог из Красноперекопского района Екатерина Ярошик. – Мне, как члену жюри, очень сложно было выбрать победителей. Абсолютно все фотографии были креативными, интересными, качественными и очень душевными.

Итак, единогласным решением жюри были выбраны победители:

- Марина Волошина (Крым) в номинации «Крымский путешественник»;

- Сергей Галузов (Крым) в номинации «Селфи мастер»;

- Анна Зильбершер (Крым) в номинации «Кругосветное путешествие»;

- Елена Миронова (Крым) в номинации «Экстремальный учитель»;

- Мария Чистякова (Челябинск) в номинации «Счастливые мгновения».

Всего в конкурсе приняли участие около ста учителей со всей страны. В общей сложности они опубликовали более трехсот фотографий. Работы можно найти по хештегу #крымучительотпуск.

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