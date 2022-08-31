В Симферополе в течение двух лет все светофоры приведут к новым стандартам

В крымской столице в течение двух лет обновят все старые светофоры Фото: Иван Макеев

В Симферополе в течение двух лет намерены привести все светофоры к новых стандартам. Об этом сообщил своем telegram-канале председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

- В 2022-2023 годах все светофоры в Симферополе будут приведены в соответствие с утвержденными требованиями Стратегии безопасности дорожного движения, а вновь строящиеся светофорные объекты будут работать по новым стандартам, - написал Гоцанюк.

По его словам, это позволит снизить количество ДТП и заторов на симферопольских дорогах. На эти цели городу дополнительно выделено 98 миллионов рублей в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Кроме того, в Симферополе намерены выделить отдельные полосы для общественного транспорта на улице Гагарина и бульвара Ленина.

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