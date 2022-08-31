Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика31 августа 2022 8:33

В Симферополе в течение двух лет все светофоры приведут к новым стандартам

На эти цели дополнительно выделено 98 миллионов рублей
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
В крымской столице в течение двух лет обновят все старые светофоры

В крымской столице в течение двух лет обновят все старые светофоры

Фото: Иван Макеев

В Симферополе в течение двух лет намерены привести все светофоры к новых стандартам. Об этом сообщил своем telegram-канале председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

- В 2022-2023 годах все светофоры в Симферополе будут приведены в соответствие с утвержденными требованиями Стратегии безопасности дорожного движения, а вновь строящиеся светофорные объекты будут работать по новым стандартам, - написал Гоцанюк.

По его словам, это позволит снизить количество ДТП и заторов на симферопольских дорогах. На эти цели городу дополнительно выделено 98 миллионов рублей в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Кроме того, в Симферополе намерены выделить отдельные полосы для общественного транспорта на улице Гагарина и бульвара Ленина.

Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50