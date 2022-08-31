В начале сентября в Севастополе соберется научное сообщество на масштабной международной конференции

Программа мероприятия включает в себя проведение пленарного заседания, семинара «Россия-Гвинея

С 5 по 9 сентября в Севастополе в старейшем морском биологическом научном учреждении России - Институте биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН пройдет II Международная научно-практическая конференция «Изучение водных и наземных экосистем: история и современность», которая проводится в рамках празднования 300-летия Российской академии наук.

В мероприятии можно будет принять участие как очно, так и дистанционно. Благодаря смешанному формату конференции в ней примут участие ученые из разных стран: России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Азербайджана, Абхазии, Египта, Ливана и Гвинеи.

Участники представят в Севастополе результаты фундаментальных и прикладных научных исследований в области изучения водных и наземных экосистем в России и за рубежом, обсудят перспективы рационального использования и охраны биологических ресурсов, уделят внимание повышению профессиональной квалификации молодых специалистов, работающих в научных и образовательных учреждениях.

На конференции будут работать несколько тематический секций:

- биоразнообразие водных и наземных экосистем и его сохранение;

- структура, функционирование и динамика водных и наземных экосистем;

- экологическая микробиология и альгология;

- физиология и биохимия адаптационных процессов гидробионтов;

- молекулярная биология и генетика гидробионтов;

- проблемы загрязнения водных экосистем и морская радиохемоэкология;

- биологические ресурсы, биотехнология и аквакультура;

- устойчивое развитие прибрежных зон.

Программа мероприятия включает в себя проведение пленарного заседания, семинара «Россия-Гвинея: перспективы развития совместной научно-исследовательской деятельности», четырёх круглых столов, школы-практикума для молодых учёных, аспирантов и студентов «Современная гидробиология: фундаментальные основы и перспективы исследований», а также экскурсии по Севастополю.

Более подробная информация на сайте:

https://conf.ibss-ras.ru