Дендропарк под Симферополем с 650 видами растений получил шанс на возрождение

Фото: Крымская газета

Уникальный в своем роде дендропарк в Симферополе, где произрастает 650 видов растений, получил шанс на возрождение. Недавно был установлен граничный знак на созданной в этом году новой особо охраняемой природной территории - дендропарке имени Максима Печенкина.

Как пишет Крымская газета, парк находится 1,4 км к северо-западу от села Ферсманово, на восточном берегу Симферопольского водохранилища.

Максим Печенкин, будучи главным лесничим Симферопольского лесхоза, в 70-х годах 20 века высадил там более 650 видов растений. Изначально парковая зона занимала 150 гектаров.

В 90-е годы на территории уникального природного объекта построили коттеджный поселок. В настоящее время там произрастают несколько видов пихт, кедры, секвойядендроны, сосна калабрийская, крокодиловое дерево, орех медвежий и орех пекан, береза черная, дуб красный, калина желтая, уникальная сосна канделябровая и много чего еще.

- Здесь нельзя собирать шишки хвойные, то есть нельзя собирать семена. Потому что эти семена в дальнейшем будут собирать работники лесного хозяйства для увеличения породного состава. Это как генофонд, который мы каждый год пытаемся обновлять, - пояснил начальник отдела особо охраняемых природных территорий Симферопольского лесоохотничьего хозяйства Алексей Коншин.

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