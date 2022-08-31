60% выявленных Роспотребнадзором нарушений в крымских школах касаются организации питания

Качество питания крымских школьников будет контролировать Роспотребнадзор Фото: Алексей БУЛАТОВ

Качество питания крымских школьников будет контролировать Роспотребнадзор. Результаты проверок в школах показали, что 60% всех нарушений касаются организации питания. Об этом в ходе прямого эфира, организованного ЦУР РК, сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

По ее словам, в апреле текущего года было зафиксировано завышение цены на продуктовый набор, после чего ведомство направило в Совмин и Минобраз Крыма предложение установить точную стоимость горячего завтрака.

- Расчеты уже проведены, мы ждем нормативного документа об изменении стоимости завтрака на уровне республики, - отметила Наталья Пеньковская.

Также в ведомстве обращают внимание на то, нравятся ли детям блюда. Это помогает выяснить индикатор «несъедаемость блюд». Так, в 2021-2022 годах этот показатель составил 6% завтраков и 2% обедов.

Ранее сообщалось, что Крым получит 20 миллионов рублей на организацию горячего питания для школьников. Обеспечение детей горячими обедами должно быть организовано во всех школах до 1 сентября 2023 года.

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