В Евпатории за три дня изъяли 500 граммов «запрещенки» в рамках операции «Мак-2022»

Фото: пресс-служба МВД по РК

В Евпатории за трое суток изъяли полкило наркотиков в рамках операции «Мак-2022».

- Так на территории двух домовладений в пгт Заозерное обнаружено и изъято 13 полимерных свертков с коноплей, общим весом более 400 грамм. Кроме того, участковым уполномоченным полиции на приусадебном участке жительницы этого же поселка задокументирован факт выращивания 25 кустов конопли, - цитирует КИА сообщение пресс-службы МВД по Республике Крым.

Также в ходе личного досмотра у одного местного жителя нашли около 7 грамм марихуаны.

Ранее сообщалось, что в Керчи сотрудники ГИБДД нашли наркотики в машине у жителя Краснодарского края. Мужчине грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.

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