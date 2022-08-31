Линейки в школах Крыма 1 сентября пройдут для первых и выпускных классов

Линейки в школах Крыма проведут для первых и выпускных классов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Торжественные линейки 1 сентября в школах Крыма пройдут только для 1,4, 9 и 11 классов. Об этом КП-Крым сообщили в министерстве образования республики.

- Это рекомендации министерства провести линейки для первых и выпускных классов в связи с ростом заболеваемости коронавирусом,- сообщили в Минобразе.

Смогут ли присутствовать на линейках родители, школы определяют сами в зависимости от количества учащихся.

Напомним, ранее в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю сообщили, что школьные линейки в Крыму пройдут по плану, несмотря на рост показателей заболеваемости COVID-19.

Там отметили, что прирост заболевших в организованных коллективах - норма. Ввиду этого вполне очевидно, что случаев заражения COVID-19 и внебольничной пневмонией с началом учебного года станет больше

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