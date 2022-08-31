Аксенов призвал крымчан не пользоваться беспилотниками и пиротехникой, пока идет СВО

Крымчан просят воздержаться от использования пиротехники и беспилотников Фото: Александр ГЛУЗ

Глава Республики Крым Сергей Аксенов призвал жителей полуострова не пользоваться беспилотниками и пиротехникой, пока проходит спецоперация.

- Прошу крымчан на время проведения специальной военной операции воздержаться от использования пиротехники и беспилотников. В указ «Об угрозе чрезвычайной ситуации, возникшей на территории Республики Крым» внесены соответствующие изменения. Надеюсь на сознательность и ответственность наших граждан, - написал он в своем telegram-канале.

Напомним, в настоящий момент в Крыму и Севастополе действует «желтый» уровень террористической опасности. На территории Республики Крым его ввели в апреле текущего года, после чего неоднократно продлевали. На территории города федерального значения Севастополя «желтый» уровень опасности впервые ввели 31 июля после атаки беспилотника на территорию штаба ЧФ.

Также в настоящее время над Крымом продолжает действовать бесполетная зона. Аэропорт «Симферополь» временно приостановил работу 24 февраля после начала спецоперации. После этого Росавиация неоднократно продлевала запрет на полеты - в последний раз до 4 сентября.

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