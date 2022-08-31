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Общество31 августа 2022 15:28

Через 7 лет в Феодосии построят «умный» жилой квартал в средиземноморском стиле

Инвестор вложит в новый район около двух миллиардов рублей
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
Проект нового квартала подразумевает выразительную средиземноморскую архитектурную стилистику.

Проект нового квартала подразумевает выразительную средиземноморскую архитектурную стилистику.

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Феодосии планируют построить «умный» жилой квартал комфорт-класса. Инвестор вложит в новый район около двух миллиардов рублей, а на строительство понадобится около 7,5 лет.

Проект нового квартала подразумевает выразительную средиземноморскую архитектурную стилистику.

- Планируется применение технологий «умного» города, организация различных зон отдыха, спортплощадок, парковочного пространства. Такие проекты делают облик Крыма современным, создают комфортные условия жизни в регионе, - отмечает генеральный директор Корпорации развития Крыма Даниил Пидаев.

Напомним, в марте президент России Владимир Путин поставил задачу по привлечению в Крым 800 млрд рублей частных инвестиций в период 2022-2025 годов. На сегодняшний день на территории полуострова реализуются 245 инвестпроектов на сумму 272,67 млрд руб.