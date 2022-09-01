Погода на 1 сентября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 30 градусов

На Крымском полуострове стало прохладнее. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

1 сентября на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.

В Севастополе и в южных районах Крыма актуальна чрезвычайная пожарная опасность.

- В первый день календарной осени характер погоды изменится. Тропическая воздушная масса уступит место полярной. Холодный атмосферный фронт вызовет местами кратковременные дожди с грозами, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 26...28°.

В Севастополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза, северо-восточный ветер 9-14 м/с., тепло до 28…30°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +25…+30°, юго-западный ветер 3-5 м/с. Переменная облачность.

В Евпатории +23…29°, северо-восточный ветер 5-10 м/с. Переменная облачность.

В Керчи +25 …+28 °, северо-восточный ветер 7-10 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии +24 …+29°, северный ветер 6-10 м/с. Переменная облачность

В Черноморском +24…+27°, северо-восточный ветер 5-13 м/с. Переменная облачность.

В Джанкое +24…+28°, скорость северного ветра 5-10 м/с. Переменная облачность.

В Армянске +22 …+26°, скорость восточного ветра 6-13 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

Вода в Черном море прогрелась до +26 …+27°.

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