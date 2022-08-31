В Симферополе 1 сентября отключат свет на 30 улицах

Свет пропадет на время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

1 сентября часть Симферополя на несколько часов останется без электротока. Из-за ремонтных работ свет отключат с 8.00 утра до 17.00 вечера.

Где не будет света в Симферополе:

- улицы Дзержинского, 9-11 , 13/5, 6, 10; Шполянской, 2-14 , 3-17 ; Морозова, 2, 4; Набережная 60- летия СССР, 55-61; Донская, 47А; Дорожная, 68А-106 , 51-67 ; Куйбышева, 98-140/67 ; Молодых Подпольщиков, 70-96/118 , 73-109 ; Общественная, 33, 33А; Стрелковая, 28-38 , 23-41 ; Кечкеметская, 51-67 ; Жигалиной, 14-16А , 11-19 ; Калинина, 60-68 ; Дачная, 22-56 , 45-61 ; Малореченская, 2А-6/62 , 5-101Г ; Луговая, 1-67 ; Буденного, 18-26 , 17-27 ; Грибоедова, 126-132 , 75-81 ; Федотова, 54-62 , 31-31А ; Высотная, 92, 93-107 ; Дарвина, 20-72 , 27-83 ; Бархатовой, 92; Хмельницкого, 16, 11-18/5 ; Большевика Попова, 5, 7; Шполянской, 1; Генерала Родионова, 4-72 , 11; И. Голубца 8-40 , 9; Б. Хохлова, 71Б; В. Дацуна, 26-42 , 31-47 ; У. Громовой, 4-24 , 1-21;

- переулок Коллективный, 2-6; Стрелковый, 2-22/100 , 1-19/98 ; Дорожный, 2-10 , 1-13 ; Ветеринарный, 2, 1-5А ;

- бульвар Франко, 4, 6, 6А, 19.

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