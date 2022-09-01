Маршрут «Симферополь - Кольчугино» с 1 сентября начал обслуживать Крымтроллейбус

Фото: ГУП РК "Крымтроллейбус"

Маршрут №310-23 «Симферополь - Кольчугино» с 1 сентября начал обслуживать Крымтроллейбус.

- С 1 сентября движение по данному маршруту будет осуществляться на постоянной основе, согласно расписания движения, с которым можно ознакомится на сайте ГУП РК «Крымтроллейбус», - цитирует КИА сообщение врио министра транспорта Крыма Николая Лукашенко.

Транспорт использует экологически чистое топливо, оснащен кондиционерами, камерами видеонаблюдения, валидаторами и спутниковой навигацией ГЛОНАСС.

Ранее сообщалось, что в Симферополе новые автобусы вышли на маршруты №12А и 70. На дороги крымской столицы уже вышли 19 единиц транспорта.

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