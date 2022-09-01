Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика1 сентября 2022 5:43

Маршрут «Симферополь - Кольчугино» с 1 сентября начал обслуживать Крымтроллейбус

Транспорт использует экологически чистое топливо
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Фото: ГУП РК "Крымтроллейбус"

Фото: ГУП РК "Крымтроллейбус"

Маршрут №310-23 «Симферополь - Кольчугино» с 1 сентября начал обслуживать Крымтроллейбус.

- С 1 сентября движение по данному маршруту будет осуществляться на постоянной основе, согласно расписания движения, с которым можно ознакомится на сайте ГУП РК «Крымтроллейбус», - цитирует КИА сообщение врио министра транспорта Крыма Николая Лукашенко.

Транспорт использует экологически чистое топливо, оснащен кондиционерами, камерами видеонаблюдения, валидаторами и спутниковой навигацией ГЛОНАСС.

Ранее сообщалось, что в Симферополе новые автобусы вышли на маршруты №12А и 70. На дороги крымской столицы уже вышли 19 единиц транспорта.

Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50