В Севастополе легковушка врезалась в автобус: погиб человек

Фото: Tg-канал "Черный список Крыма"

В Севастополе 22-летний водитель погиб на Камышовом шоссе после страшной аварии с автобусом. Как сообщили в пресс-службе полиции Севастополя, случилось все рано утром 1 сентября - около 5:20 на 5 км трассы.

- Водитель автомобиля Kia потерял контроль над управлением автомобилем, выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на стоящий автобус, - говорится в сообщении полиции.

К сожалению, спасти водителя не удалось - от полученных травм он скончался на месте. Больше при ДТП никто не пострадал.

Сейчас все причины и обстоятельства случившегося выясняют правоохранители.