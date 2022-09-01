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Происшествия1 сентября 2022 9:52

Симферополец хотел расширить границы участка, но лишился 100 тысяч рублей

Обманувшая его мошенница обещала решить проблему, но в итоге сбежала с полученными деньгами
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Получив деньги, мошенница перестала выходить на связь

Получив деньги, мошенница перестала выходить на связь

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Симферополе поймали мошенницу, которая обманула местного жителя на 110 тысяч рублей, пообещав ему помочь расширить границы земельного участка. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Женщина выдумала убедительную историю о хороших знакомых, которые могут решить проблему заявителя, но когда получила от клиента деньги, попросту сбежала с ними, перестав выходить на связь.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлено, что к преступлению причастна 38-летняя жительница города Симферополя, - говорится в сообщении.

На обманщицу завели уголовное дело, теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы.

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