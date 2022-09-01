В Крыму 1 сентября выявили 525 зараженных COVID-19

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Олег ЗОЛОТО

На территории Республики Крым за минувшие сутки выявили 525 случаев новой коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 195 120. Такие данные приводит Минздрав РК.

- За истекшие сутки госпитализировано 56 пациентов за все время на стационарном лечении находились 60 710 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 421 человек, выздоровевших за весь период – 185 436, - говорится в сообщении.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За минувшие сутки в городе-герое зафиксировали 220 новых случаев коронавируса, 89 947 - с начала пандемии. Такие данные приведены на официальном сайте регионального правительства.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 6 человек. Выписан 21 пациент. На данный момент в больницах находится 146 пациентов, из них 125 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Смертей за последние 24 часа от COVID-19 не зарегистрировано.

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