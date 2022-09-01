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Здоровье1 сентября 2022 10:15

В Крыму 1 сентября выявили 525 зараженных COVID-19

В Севастополе за минувшие сутки зафиксировали 220 новых инфицированных
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса

Фото: Олег ЗОЛОТО

На территории Республики Крым за минувшие сутки выявили 525 случаев новой коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 195 120. Такие данные приводит Минздрав РК.

- За истекшие сутки госпитализировано 56 пациентов за все время на стационарном лечении находились 60 710 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 421 человек, выздоровевших за весь период – 185 436, - говорится в сообщении.

Данные Минздрава РК

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За минувшие сутки в городе-герое зафиксировали 220 новых случаев коронавируса, 89 947 - с начала пандемии. Такие данные приведены на официальном сайте регионального правительства.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 6 человек. Выписан 21 пациент. На данный момент в больницах находится 146 пациентов, из них 125 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Смертей за последние 24 часа от COVID-19 не зарегистрировано.

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