Часть Симферополя осталась без воды 1 сентября

Воды по указанным адресам не будет временно Фото: Мария ЛЕНЦ

Часть Симферополя и Симферопольского района осталась без воды 1 сентября, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Так, до 17.00 (ориентировочно) в связи с аварией на сетях холодного водоснабжения краны будут сухими на улице Кржижановского, 3.

Также 24.00 из-за аварии будет ограничено водоснабжение по адресам: мкр-н. Белое-2, 3, 4, 5, с. Ана-Юрт, п. Айкаван, с. Акрополис, Хошкельды, Каменка, а также возможно снижение давления (местами отсутствие водоснабжения) в мкр. Загородный, Бела Куна, Кечкеметская, Пр. Победы (частично), мкр. Белое, мкр. Сергеевка, мкр. Новосергеевка, мкр. Свобода, мкр. Лермонтова, Куйбышева (частично).

Кроме того, до 15.00 воды не будет в пгт.Николаевка с 10-45 на улицах Южная, Трудовая, Морская, Ленина (частично), Советская, Молодежная.

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