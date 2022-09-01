Пробок станет меньше: в Севастополе раньше срока открыли съезд с «Тавриды» на Сапун-гору

Фото: Tg-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

Севастопольцев 1 сентября ждала отличная новость - завершился первый этап дорожных работ на Ялтинской развязке. Эти работы ранее планировалось завершить к октябрю.

Таким образом, с сегодняшнего дня открыто движение на Ялтинском кольце по улице Второй Оборонной в сторону Сапун-горы, а значит, пробок на этом участке дороги станет меньше. Как сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев в своем Tg-канале, строительные работы проводятся по запланированному графику.

- На участке обустроили водопропускную систему, дополнительные съезды, уложили нижний слой дорожного покрытия, - отметил Михаил Развожаев.

Реконструкция Ялтинского кольца - масштабный проект. Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Следующий этап масштабных работ по реконструкции развязки - устройство дорожного покрытия на участке в направлении Ялты. Его частичное открытие запланировано до 1 октября 2022 года.

Полного завершения ремонтных работ севастопольцам и гостям города придется подождать. Реконструкция Ялтинского кольца по словам губернатора - один из самых крупных инфраструктурных объектов Севастополя. Все работы завершатся в мае 2023 года.