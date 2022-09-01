Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество1 сентября 2022 13:30

В Ливадии дерево придавило легковушку, разбив лобовое стекло 1 сентября

Инцидент произошел на улице Батурина
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Фото: "Крым 24"

Фото: "Крым 24"

В Ливадии 1 сентября массивный ствол дерева рухнул на припаркованную рядом легковушку, разбив лобовое стекло.

Как передает «Крым 24», дело было на улице Батурина. На месте происшествия работали коммунальщики.

В Крыму за последнее время это не единичный подобный случай. В середине июня в крымской столице из-за непогоды еще одно сухое дерево рухнуло на припаркованное рядом авто. С больше долей вероятности это могло произойти в результате грозовых ливней, обрушившихся на город.

Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50