В Ливадии дерево придавило легковушку, разбив лобовое стекло 1 сентября

Фото: "Крым 24"

В Ливадии 1 сентября массивный ствол дерева рухнул на припаркованную рядом легковушку, разбив лобовое стекло.

Как передает «Крым 24», дело было на улице Батурина. На месте происшествия работали коммунальщики.

В Крыму за последнее время это не единичный подобный случай. В середине июня в крымской столице из-за непогоды еще одно сухое дерево рухнуло на припаркованное рядом авто. С больше долей вероятности это могло произойти в результате грозовых ливней, обрушившихся на город.

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