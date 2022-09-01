В МБУ «Город» объяснили, для чего в Крыму нужна программа по сносу тополей

Фото: Крымская газета

Крымчане трепетно относятся к экосистеме родного края, поэтому нередко остаются возмущены, когда на их глазах спиливают многолетие деревья без явных, как им кажется, на то причин. Крепкое и ветвистое дерево - работа природы не на один-два месяца.

Как пишет Крымская газета, недавно на улице Кечкеметской, 99, местные жители обратили внимание на спил четырех тополей. Смотреть на это, конечно, было обидно. Как пояснила директор МБУ «Город» Эльвира Евтухова, решение о сносе принимается после исследования, когда очевидно, что оставлять растение небезопасно.

- В администрации города работает комиссия по обследованию зеленых насаждений, которая принимает решение, в каком уходе нуждается дерево. Или оно аварийное и нужно сносить, или оно нуждается в кронировании, санитарной или формовочной обрезке. Мы работаем на основании документов, предоставленных департаментом, - объяснила Евтухова.

Иногда и сами крымчане жалуются на нависшие над проезжей частью или пешеходной зоной ветви. Порой из-за высокого роста деревья обламываются.

- На каждое подлежащее сносу дерево выдается порубочный билет. И хоть такие деревья в большинстве аварийные, местные жители не желают понимать этого. Например, на бульваре Франко порубочный билет есть на 90 деревьев. У них возрастной ценз - более 50 лет, - добавила директор предприятия.

Интересная история: по словам Евтуховой, на бульваре Франко местные жители когда-то провели акцию против сноса этих деревьев, после чего там упало 25 стволов. Никто, к счастью, не пострадал, но вот машины...

Очередная легковушка пострадала от упавшего аварийного дерева и сегодня в Ливадии. Ствол упал крышу машины, разбив лобовое стекло.

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